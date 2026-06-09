بیاتی: آسمان کرمانشاه بازگشایی شد

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی آسمان کرمانشاه و ازسرگیری فعالیت‌های پروازی در فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از انجام ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی لازم و همچنین صدور اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) جدید، محدودیت‌های اعمال‌شده در بخش غربی فضای پروازی کشور لغو شده است.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه افزود: با رفع این محدودیت‌ها، آسمان استان کرمانشاه بار دیگر در اختیار ناوگان هوایی قرار گرفته و شرایط برای انجام پروازهای برنامه‌ریزی‌شده فراهم شده است.

بیاتی با اشاره به بازگشت فعالیت‌های فرودگاهی به وضعیت عادی، تصریح کرد: تمامی بخش‌های عملیاتی فرودگاه آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به مسافران و شرکت‌های هواپیمایی دارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین پروازها از عصر امروز در فرودگاه کرمانشاه انجام خواهد شد و روند خدمات‌رسانی هوایی مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده ادامه می‌یابد.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه تأکید کرد: مسافران می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پروازهای خود از طریق شرکت‌های هواپیمایی و سامانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی فرودگاه اقدام کنند.