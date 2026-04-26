مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازگشایی مجدد فضای هوایی مناطق مرکزی و غرب کشور، اظهار کرد: پس از برطرف شدن محدودیتهای اعمالشده اخیر، آسمان استان بار دیگر برای انجام پروازهای مسافربری به حالت عادی بازگشته است.
وی با اشاره به آغاز به کار مجدد خطوط پروازی، افزود: با پیگیریهای مستمر و تلاشهای جهادی پرسنل فرودگاه بینالمللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه تمامی موانع و محدودیتهای فنی در این راستا برطرف گردید.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه تصریح کرد: بر همین اساس و با برنامهریزیهای صورتگرفته، از فردا (دوشنبه هفتم اردیبهشتماه) شاهد از سرگیری و برقراری نخستین پروازها در مسیر پروازی تهران به کرمانشاه و بالعکس خواهیم بود.
بیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر آمادگی کامل زیرساختهای هوانوردی این مجموعه، بیان کرد: با کوشش و اهتمام همهجانبه تمامی همکاران ما در بخشهای مختلف، در حال حاضر زیرساختهای لازم برای ارائه سرویسهای کامل و جامع ناوبری و فرودگاهی به تمامی پروازهای ورودی و خروجی فراهم شده است.
وی در پایان با اطمینانخاطر به مسافران، خاطرنشان کرد: مجموعه فرودگاه کرمانشاه با تمام توان، امکانات و تجهیزات خود کاملاً مهیای خدمترسانی شایسته و ایمن به مردم شریف و مسافران عزیز استان است و روند انجام پروازها با استانداردهای لازم پیگیری میشود.
