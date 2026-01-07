رشد ۲۷ درصدی پروازهای فرودگاه کرمانشاه در ۹ ماه

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از افتتاح پروژه بهسازی باند و ارتقای زیرساختهای پروازی فرودگاه کرمانشاه، افزایش تعداد پروازها و راهاندازی مسیرهای جدید بهعنوان اهداف کوتاهمدت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر استاندار کرمانشاه و همراهی سایر مسئولان استان، در نهماهه سال جاری تعداد پروازهای فرودگاه کرمانشاه به ۲ هزار و ۲۳۶ مورد رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۷ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه تصریح کرد: هماکنون بهطور میانگین هفتهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ پرواز برنامهای در این فرودگاه انجام میشود.
بیاتی ادامه داد: این پروازها در ۶ مقصد داخلی و یک مقصد خارجی شامل پروازهای حج در مسیر جده عربستان، توسط ۱۴ شرکت هواپیمایی فعال انجام میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر تداوم توسعه خدمات پروازی گفت: افزایش مسیرها، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیاز مسافران از اولویتهای اصلی فرودگاه کرمانشاه است.
