به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مصحفی، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: در هفته جاری و در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان، این سازمان تمهیدات ویژه ای برای تردد زائران در دوران آتش بس جنگ رمضان در نظر گرفت. بر همین اساس نسبت به صدور ۱۳۸ مجوز پرواز به سه فرودگاه اصلی کشور عراق از جمله، بغداد، نجف اشرف و اربیل صادر کرد.
وی افزود: این تعداد پرواز نسبت به هفته قبل رشد ۳۸ درصدی را نشان میدهد و بیشترین سهم این پروازها به ترتیب از تهران و مشهد انجام میشود.
مصحفی تصریح کرد: با توجه به ازدحام سفرهای هوایی در آستانه عید سعید قربان و همزمانی با بازگشت حجاج سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی کامل مقامات فرودگاهی و شرکتهای هواپیمایی، برنامهریزی عملیات پروازی را با محوریت «ایمنی مطلق» و رعایت دقیق محدودیتهای عملیاتی دنبال کرده است.
وی یادآور شد: همه پروازهای عتبات در بازه زمانی بین دو اذان صبح تا مغرب برنامهریزی شده و با اعمال محدودیت حداکثر تعداد پرواز در ساعت و رعایت فواصل استاندارد طولی و عرضی بین هواپیماها، از هرگونه تراکم غیرمجاز در آسمان کشور جلوگیری به عمل آمده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با اینکه تمهیدات انجام شده به منظور حفظ جان مسافران و ارتقای ضریب ایمنی، به صورت لحظهای توسط مراکز کنترل ترافیک هوایی پایش میشود، اظهار گفت: به زائران عتبات عالیات اطمینان میدهیم که همه پروازهای فوقالعاده با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و امنیتی و پس از اخذ مجوزهای لازم انجام میشود.
مصحفی ادامه داد: پیشبینی میشود بیش از ۲۵ هزار زائر ظرف روزهای آینده از طریق ناوگان هوایی کشور به نجف، بغداد و اربیل اعزام شوند.
وی در پایان از زائران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، از وضعیت پرواز خود از طریق تماس با فرودگاههای مبدأ اطمینان حاصل کنند.
