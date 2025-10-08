  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

آغاز پروازهای حج عمره زائران کرمانشاه از ۲۴ مهرماه

کرمانشاه – مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از آغاز پروازهای حج عمره زائران استان از ۲۴ مهرماه خبر داد و گفت: این پروازها از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی انجام می‌شود.

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های مستمر دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و تجربه موفق اجرای پروازهای حج تمتع در سال جاری، از ۲۴ مهرماه نخستین پرواز حج عمره زائران کرمانشاهی از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی و با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

وی افزود: در جریان عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۴، ۸۴۵ زائر کرمانشاهی طی چهار پرواز به سرزمین وحی اعزام شدند و تمام مراحل اعزام و بازگشت آنان با نظم و کیفیت مطلوب انجام گرفت.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه با اشاره به اهمیت توسعه پروازهای زیارتی در استان، تصریح کرد: گسترش پروازهای زیارتی در چارچوب سیاست‌های مدیریت ارشد استان و به‌منظور ارتقای شبکه حمل‌ونقل هوایی و تسهیل سفر زائران در دستور کار قرار دارد.

بیاتی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ریزی لازم برای برقراری پروازهای مستمر زیارتی در حال انجام است تا زائران استان بتوانند در طول سال از خدمات پروازی مناسب بهره‌مند شوند.

