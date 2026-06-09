به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین نعمانی عصر سه شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی و مذهبی و شورای فرهنگ عمومی شهرستان سقز اظهار کرد: مساجد یکی از ظرفیت‌های مهم برای اجرای برنامه‌های مردم‌محور و محله‌محور هستند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه فرهنگی افزود: رعایت عدالت فرهنگی و هنری، تعیین دقیق منابع مالی و اعتباری برنامه‌ها، توجه به برندهای فرهنگی و همچنین حمایت از روستاها و شهرهای دارای پیشینه و سنت‌های فرهنگی از طریق برگزاری جشنواره‌های روستایی و معرفی محصولات کشاورزی در قالب برنامه‌های فرهنگی ضروری است.

لزوم تدوین تقویم سالانه برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و هنری

در ادامه این نشست، خوش‌نیت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز نیز با اشاره به تدوین تقویم سالانه برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و هنری گفت: برگزاری دومین جشنواره فیلم کوتاه «صاحب»، نخستین جشنواره فیلم کُردی، جشنواره آواها و نواهای محلی «سنته»، تئاتر خیابانی «زیویه»، تئاتر کُردی، جشنواره فرهنگ و هنر «سرشیو»، جشنواره هه‌لپه‌رکی و جشنواره شعر و داستانک از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سال جاری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز نیز با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم، بر لزوم رعایت شئون این ماه تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای دهه نخست محرم شد.

حجت‌الاسلام ابراهیم رستمی همچنین از اجرای موفق پویش «شهدای میناب» خبر داد و گفت: پویش «خانواده آگاه ایرانی» نیز هم‌اکنون در حال اجراست.