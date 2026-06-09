به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران با اشاره به اینکه ظرفیت تعریف شده برای پروژه‌های خورشیدی استان دقیقاً معادل اوج مصرف (پیک‌بار) تابستان است، این اقدام را گامی استراتژیک برای پایداری شبکه برق استان دانست.

وی با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در سطح کشور، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵۵۰ مگاوات در دستور کار قرار گرفته که بخشی از این ظرفیت هم‌اکنون وارد مدار شده و مابقی در مراحل تکمیل و بهره‌برداری قرار دارند.

کرمی در ادامه با دعوت از آحاد مردم و اصناف برای مشارکت در مدیریت مصرف، راهکار «هر خانه، یک لامپ خاموش» را پیشنهادی موثر برای کاهش فشار بر شبکه دانست.

به گفته استاندار ایلام، همراهی شهروندان در ساعات پیک مصرف می‌تواند تا ۲۵ مگاوات صرفه‌جویی به همراه داشته باشد؛ رقمی که معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه محلی است. همچنین در بخش آب، صرفه‌جویی نیم‌لیتری هر خانوار، کلید مدیریت بهینه منابع آبی در استان معرفی شد.

استاندار ایلام با تأکید بر تجهیز دهیاری‌ها به ادوات اطفای حریق، خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر سمن‌ها و جوامع محلی در پاسداری از جنگل‌های زاگرس شد و از گردشگران خواست در ایام حضور در طبیعت، از روشن کردن آتش که تهدیدی جدی برای هویت طبیعی استان است، اجتناب کنند.

وی با اشاره به پروژه‌های کلیدی «مرز چیلات» و پیگیری‌های حقوقی برای «هلاله شمالی»، تصریح کرد: گشایش‌های مرزی، پیش‌شرط اصلی ایجاد کنسولگری در ایلام و شتاب‌بخشی به پروژه اتصال استان به شبکه ریلی کشور است؛ طرح‌هایی که می‌تواند چهره اقتصادی ایلام را متحول کند.

کرمی با صدور دستور ویژه به بنیاد مسکن برای تسریع در پرداخت تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به آسیب‌دیدگان، از نظام مهندسی و شهرداری‌ها خواست با تسهیل فرایندهای اداری و صدور فوری پروانه‌های ساختمانی، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده را به حداقل زمان ممکن برسانند.