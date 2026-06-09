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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

«وحیده صوابیه» سکان‌دار هیئت شطرنج استان یزد شد

«وحیده صوابیه» سکان‌دار هیئت شطرنج استان یزد شد

یزد - مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان یزد، «وحیده صوابیه» را با اکثریت آرا برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان یزد، با حضور سید احمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاونان این اداره کل و اعضای مجمع برگزار شد.

در این نشست که با هدف تعیین سکان‌دار جدید هیئت برگزار شد، وحیده صوابیه و حامد پورامینی به عنوان نامزدهای ریاست، برنامه‌های خود را ارائه دادند.

در پایان فرآیند رأی‌گیری، وحیده صوابیه موفق شد با کسب ۱۲ رأی از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه، اعتماد اعضای مجمع را جلب کرده و به عنوان رئیس جدید هیئت شطرنج استان یزد برای مدت چهار سال انتخاب شود.

همچنین در بخشی دیگر از این مجمع، آزاده صحت‌بخش با کسب ۱۶ رأی به عنوان بازرس قانونی هیئت شطرنج استان برگزیده شد. این انتخابات گام جدیدی برای آغاز دوره‌ای تازه در مدیریت این هیئت ورزشی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6855407

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