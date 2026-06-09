به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی استان قزوین اظهار کرد: ورزشکاران استان تنها نمایندگان قزوین نیستند، بلکه در میادین بینالمللی به عنوان نمایندگان ملت ایران حضور یافته و برای کشور افتخارآفرینی میکنند.
وی افزود: هر زمان پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی و بینالمللی به اهتزاز درمیآید، احساس غرور و سربلندی در میان مردم ایران ایجاد میشود و این موفقیتها سرمایهای ارزشمند برای کشور به شمار میرود.
استاندار قزوین با اشاره به حضور موفق بانوان ورزشکار استان در عرصههای قهرمانی تصریح کرد: دختران قزوینی در رشتههایی همچون وزنهبرداری، شطرنج و سایر رشتههای ورزشی توانستهاند افتخارات ارزشمندی برای استان و کشور کسب کنند که نشاندهنده رشد و پیشرفت ورزش بانوان است.
نوذری ضمن قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و خانوادههای آنان خاطرنشان کرد: موفقیتهای ورزشی حاصل سالها تلاش، پشتکار و حمایت خانوادهها است و این دستاوردها موجب افزایش امید، نشاط و همبستگی اجتماعی در جامعه میشود.
وی تأکید کرد: قهرمانان ورزشی با کسب عناوین ملی و بینالمللی، نام قزوین و ایران را در عرصههای جهانی پرآوازه کردهاند و شایسته حمایت و تکریم هستند.
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