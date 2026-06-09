وزیر ارتباطات حرم مطهر بانوی کرامت را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر سه شنبه در جریان سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها مضجع مطهر اخت الرضا علیه‌السلام را زیارت کرد.



وی همچنین پس از اقامه نماز و قرائت زیارتنامه بر مزار علما مدفون در حرم بانوی کرامت حاضر شد و فاتحه خواند.



هاشمی همچنین در ادامه بر سر مزار شهیدان دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندش و سپهبد شهید امیر موسوی حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.



زائران حرم مطهر نیز با مشاهده وزیر دقایقی با وی به گفتگو می پرداختند.