علی بابایی کارنامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادعای ترامپ و احتمال ماجراجویی و تهدید وی از ورود معادلات بازدارندگی منطقه به مرحله تازه خبر داد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: واکنش های ایرانذنشان می‌دهد که معادلات بازدارندگی در منطقه وارد مرحله تازه‌ای شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: امنیت و ثبات با تهدید و ماجراجویی نظامی به دست نمی‌آید و هر اقدام تنش‌زا می‌تواند با پاسخ متقابل روبه‌رو شود.

بابایی کارنامی از اتمام عملیات جابجایی تیر برق و اجرای کابل خودنگهدار به طول یک و نیم کیلومتر در روستای اسبوکلا از توابع بخش مرکزی ساری خبر داد و افزود: این پروژه کمتر از ۴۸ ساعت پس از بازدید روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ دکتر بابایی کارنامی از این روستا و با تلاش شوراها و دهیاری روستا به انجام رسد.

بابایی کارنامی به حضور میان کشاورزان بخش دودانگه و بررسی مشکلات مرتبط با کمبود و توزیع نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: تمامی نهاده‌های کشاورزی انبارشده با قیمت قبلی در حال توزیع بین کشاورزان است و این اقدام نقشی مهم در حمایت از تولید و کاهش دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.