کسب ٤ سهمیه MMA برای بازی های آسیایی ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن هنرهای رزمی ترکیبی ایران (MMA)، پس از آن که تیم های MMA موفق نشدند سهمیه حضور در بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را بدست آورند، انجمن هنر های ترکیبی پس از استقلال و با حمایت های وزارت ورزش و جوانان رایزنی های لازم جهت کسب سهمیه بازی ها را آغاز کرد. این انجمن با به کارگیری دیپلماسی ورزشی و گفتگو های حضوری و مکاتبات متوالی با فدراسیون آسیایی موفق شد چهار سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را برای کشورمان کسب کند.

این موفقیت در شرایطی حاصل شده است که پیش از استقلال و تشکیل انجمن هنرهای رزمی ترکیبی، نمایندگان ایران در دو رویداد مهم قهرمانی آسیا در چین و ازبکستان نتوانسته بودند از طریق رقابت‌های انتخابی، سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی را به دست آورند.

پس از پایان این مسابقات، انجمن هنرهای رزمی ترکیبی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی و تعاملات بین‌المللی، رایزنی‌های خود را با فدراسیون آسیایی هنرهای رزمی ترکیبی (AMMA) آغاز کرد.

در همین راستا و با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی یوسف بهتری، رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی ایران و نایب‌رئیس فدراسیون آسیایی AMMA، زمینه حضور چهار ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم شد.

بر اساس این سهمیه‌ها، ایران در استایل مدرن مردان در وزن ۶۰ کیلوگرم، سنتی مردان ۶۵ کیلوگرم، مدرن زنان در ۵۴ و ۶۰ کیلوگرم توانست کسب سهمیه کند و در رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.