معاون وزیر خارجه: در حمله به بالگرد آپاچی آمریکا دخالتی نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار داشت که هیچ‌گونه اقدام عمدی از سوی ایران برای هدف قرار دادن بالگرد آمریکایی در تنگه هرمز صورت نگرفته است.

وی افزود: با توجه به فضای متشنج و نظامی حاکم بر تنگه هرمز، احتمال وقوع چنین حوادثی به‌صورت غیرعمدی و ناشی از سوءتفاهم‌های میدانی وجود دارد.

معاون وزیر امور خارجه هرگونه دخالت ایران در این حادثه را رد و بر عدم برنامه‌ریزی برای چنین اقدامی تأکید کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی قبل مدعی شد که به او گزارش داده‌اند که بالگرد آپاچی این کشور توسط ایران سرنگون شده است.