به گزارش خبرنگار مهر، یونان پوران بعدازظهر سهشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل «کارگستر تبریز» در نشست خبری با اصحاب رسانه حضور یافت و در تحلیل فنی این دیدار اظهار کرد: ما در نیمه اول بهویژه در ۲۰ دقیقه ابتدایی کمی فکورانه و محتاطانه بازی کردیم.
وی در خصوص دلایل این نوع بازی افزود: دلیل این امر آن بود که تیم کارگستر پس از واگذاری، تغییرات زیادی کرده بود و ما فیلم بازیهای اخیر آنها را در اختیار نداشتیم تا بتوانیم با شگرد فعلی آنها آشنا شویم. همچنین گرمای هوا سرعت عمل بچهها را میگرفت و ما تلاش کردیم تا از تخلیه زودهنگام انرژی بازیکنان جلوگیری کنیم؛ اما در نیمه دوم با اشرافی که به بازی پیدا کردیم، کاملاً مسلط شدیم و با اجرای دقیق دستورات تاکتیکی نتیجه مطلوب را رقم زدیم.
استفاده از تمرینات علمی و نرمافزارهای روز دنیا
سرمربی بعثت کرمانشاه در پاسخ به سوالی مبنی بر آمادگی بالای بدنی تیم گفت: تمرینات ما کاملاً علمی و بر اساس دفع اسید لاکتیک طراحی میشود، بهطوری که شادابی بازیکنان حفظ شده و حتی پس از پایان ۹۰ دقیقه، انگیزه ادامه دادن دارند.
پوران تأکید کرد: بعثت یکی از تیمهایی است که هفتهبههفته سیر صعودی داشته و از نظر بدنی و تاکتیکی جزو سه تیم برتر لیگ آزادگان هستیم. من شخصاً از بهروزترین نرمافزارهای دنیا (مانند نرمافزارهای باشگاه پاریسنژرمن) در بخش فیزیکی استفاده میکنم. تیم ما فارغ از اینکه در خانه یا بیرون از خانه بازی کند، همیشه رو به جلو و هجومی بازی میکند.
بعثت میتواند سکوی پرتاب بازیکنان باشد
وی با اشاره به آینده روشن تیم اظهار کرد: خوشحال میشوم که تیم بعثت سکوی پرتابی برای بازیکنان و مربیان جهت حضور در لیگهای بالاتر باشد. این یک تیم خصوصی است و برای رسیدن به ردههای بالاتر به کمک تمام مجموعه استان نیاز دارد. اگر این ساختار حفظ و حمایت شود، سال آینده قطعاً برای صعود به لیگ برتر خواهیم جنگید.
خستگی مفرط ناشی از سفرهای طولانی با اتوبوس
سرمربی تیم فوتبال بعثت در پایان به مشکلات لجستیکی تیم اشاره کرد و گفت: مسئلهای که ما را بهشدت اذیت میکند، بُعد مسافت و عدم امکان استفاده از هواپیما است. ما مجبوریم مسافتها را با اتوبوس طی کنیم؛ به عنوان مثال برای بازی قبلی ۱۵ ساعت مسیر رفت و ۱۵ ساعت مسیر برگشت را در جاده بودیم. یکی از دلایلی که در نیمه اول بازی امروز بدن بازیکنان بالانس نبود، همین کوفتگی مفرط بود؛ با این حال با همین شرایط نیز تا جایی که بتوانیم تلاش میکنیم یقه حریفان را بگیریم و نتیجه کسب کنیم.
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