https://mehrnews.com/x3chkh ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6855603 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ مردم دیار گروس دعای توسل را در اجتماعات خیابانی زمزمه کردند بیجار- مردم ولایتمدار بیجار گروس در اجتماعات خیابانی میدان آیت الله فاضل گروسی دعای توسل را زمزمه کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6855603 کپی شد مطالب مرتبط بیجار دروازه سرزمین مجاهدتهای خاموش است راهپیمایی مردم فومن در دفاع از وطن به شب صد و یکم رسید آغاز عملیات اجرایی راه آهن عیدی دولت به مردم بیجار است حضور حماسی مردم خورموج در میدان ۱۰۱ شب ایستادگی مردم رودسر؛ حماسه ای که تکرار شد صد و یکمین شب خلق حماسه شهرکردیها برچسبها بیجار تجمع مردمی دعای توسل
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