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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲

مردم دیار گروس دعای توسل را در اجتماعات خیابانی زمزمه کردند

مردم دیار گروس دعای توسل را در اجتماعات خیابانی زمزمه کردند

بیجار- مردم ولایتمدار بیجار گروس در اجتماعات خیابانی میدان آیت الله فاضل گروسی دعای توسل را زمزمه کردند.

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کد مطلب 6855603

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