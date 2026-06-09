https://mehrnews.com/x3chhC ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6855521 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ صد و یکمین شب خلق حماسه شهرکردیها شهرکرد- صد و یکمین شب از شبهای حماسه مردم شهرکرد رقم خورد. دریافت 19 MB کد مطلب 6855521 کپی شد مطالب مرتبط مردم انقلابی ارومیه در موج ۱۰۱ شب های اقتدار ملی خیابان را رها نکردند گزارش خبرنگار مهر از صد و یکمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه مردم دیار گروس دعای توسل را در اجتماعات خیابانی زمزمه کردند برچسبها حماسه حضور تجمع مردمی شهرکرد
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