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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

صد و یکمین شب خلق حماسه شهرکردی‌ها

صد و یکمین شب خلق حماسه شهرکردی‌ها

شهرکرد- صد و یکمین شب از شب‌های حماسه مردم شهرکرد رقم خورد.

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کد مطلب 6855521

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