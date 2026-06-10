خبرگزاری مهر- گروه استاها؛ «مهدی احمدی آموئی» یکی از هزاران استعداد درخشان ورزشی رشته‌های رزمی در استان چهارمحال و بختیاری است که توانسته با اتکا به همت و اراده و تلاش خود از دل شهرستان لردگان برخیزد و نام این شهرستان و استان را بر قله آسیا بلندآوازه گرداند. احمدی چندی پیش در جریان رقابت‌های قهرمانی MMA آسیا در ازبکستان موفق شد در بخش سنتی وزن منفی ۶۰ کیلوگرم مدال طلا و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند و نام ایران را در میان برترین‌های این رشته ورزشی در قاره آسیا مطرح سازد. ورزشکار جوان لردگانی با کسب این افتخار ارزشمند که تنها طلای تیم جمهوری اسلامی در بخش مردان بود، سهمیه حضور در مسابقات ایندورگیمز ریاض عربستان را نیز به دست آورد.

این ورزشکار جوان لردگانی پس از کسب مدال طلا، با حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی و به نمایش گذاشتن کوله‌پشتی شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب در سالن اهدای مدال‌ها، یاد و خاطره این کودکان مظلوم و بی‌دفاع را گرامی داشت تا پیام مظلومیت شهدای جنگ رمضان را به جهانیان ابلاغ کند.

همین افتخارآفرینی در کنار شغل مقدس معلمی، شعر و شاعری و نیز مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهانه گفتگوی ما با مهدی احمدی آموئی بود که ضمن قدرشناسی وافر نسبت به پدر و مادر و مربیانش، پاسخگوی پرسش‌های ما بود.

* قدری در خصوص سابقه فعالیت‌های ورزشی خود خاصه در ورزش‌های رزمی بگویید.

بنده از کودکی ورزش‌های رزمی را آغاز کردم و در رشته‌های رزمی کشتی، جوجیتسو، آیکیدو، کیک‌بوکسینگ، موی‌تای و دیگر رشته‌ها فعالیت داشتم و چند سالی است که در رشته MMA فعالیت حرفه‌ای و قهرمانی دارم. در تمام رشته‌هایی که ذکر شد مقام‌های متعدد ملی و بین‌المللی دارم از جمله مقام سوم بین‌المللی را در رشته جوجیتسو کسب کردم یا مقام اول کشوری در او اسپرت و کیک‌بوکسینگ از دیگر افتخارات بنده است.

بنده در دیگر رشته‌های رزمی به صورت جداگانه کار کردم و در رشته موی‌تای به مدت پنج سال فعالیت حرفه‌ای داشتم که با عنوان ورزش هشتگانه شناخته می‌شود و شامل ضربات دو دوست، دو پا، دو زانو دو آرنج است. بااینحال این رشته بنده را راضی نمی‌کرد و دوست داشتم رشته‌ای را دنبال کنم که همه رشته‌های رزمی را در خود داشته و کامل باشد که MMA این ویژگی را دارا است.

* رشته MMA را قدری معرفی کنید و از امکانات این رشته در چهارمحال و بختیاری بگویید.

تعبیر MMA مخفف Mixed Martial Arts یا هنر رزمی ترکیبی و شامل ترکیبی از تمام رشته‌های رزمی است لذا در این ورزش، ورزشکاران اجازه دارند تا در چارچوب قوانینی خاص و با استفاده از تکنیک‌هایی از چند سبک مختلف رزمی از جمله بوکس، جودو، موی تای و جوجیتسو با حریف خود مبارزه کنند. در این ورزش، مبارزان از سبک‌های مختلف رزمی مثل بوکس، جوجیتسو، کشتی، موی‌تای و کاراته استفاده می‌کنند تا در یک مبارزه آزاد با هم رقابت کنند.

در خصوص امکانات باید بگویم که با توجه به ترکیبی بودن رشته ام‌ام‌ای و لزوم بهره‌مندی ورزشکار از مربی متخصص در رشته‌های کشتی و کاراته، ووشو، بوکس و ...، یک ورزش پرهزینه به شمار می‌رود. در استان امکانات این ورزش وجود ندارد و بنده به صورت تکی و با حضور و تمرین در تهران به فعالیت حرفه‌ای خود در این رشته ادامه می‌دهم.

در لردگان در باشگاهی با نام مبارزان بختیاری با مربیگری سعید قدمیان‌فر تمرین می‌کردم که مربی پایه‌ام بود. اما زمانی که به تیم ملی دعوت شدم از آنجا که شرایط تمرین و آمادگی حرفه‌ای در استان وجود نداشت، ناچار شدم یک سال مرخصی بدون حقوق از آموزش و پرورش بگیرم و راهی تهران شوم. در تهران در یکی از بهترین باشگاه‌ها تمرینات خود را آغاز کردم و مشغول فعالیت شدم. در آنجا با مربیان کاربلد و متخصص تمرین‌ها و حریف تمرینی‌های خوبی داشتم. پس از آن توانستم انتقالی بگیرم و اکنون حدود دو سال است که در تهران به کار و فعالیت مشغولم. البته مشکل اسکان دارم و در داخل باشگاه هم تمرین و کار می‌کنم و هم سکونت دارم، ضمن اینکه به کلاس و مدرسه هم می‌پردازم.

* فعالیت در این رشته ورزشی چه کمکی به شما در سایر امور و زندگی شخصی داشته است؟

اصولاً ورزش علاوه بر نشاط و تندرستی بدن، باعث دور شدن انسان از بسیاری هیجانات و دغدغه‌های جاری و باعث نگاه تازه به زندگی می‌شود.

در کنار این اهدافی که برای سلامت جسم و روان در ورزش دنبال می‌کنم، هدف دوردست بنده این است که بتوانم در سازمان‌های بین‌المللی هنرهای رزمی در دنیا به فعالیت بپردازم. رشته MMA بعد از فوتبال به عنوان پرطرفدارترین رشته در دنیا شناخته می‌شود و درآمد بالایی هم دارد.

* شغل شما که دبیر ادبیات هستید چه نسبت و پیوندی با رشته ورزشی شما که ذاتاً رزمی و خشن است، دارد؟

بنده با رتبه ۸۰۰ کنکور در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدم و به تحصیل پرداختم، در دانشگاه نیز با معدل بالا فارغ‌التحصیل و وارد شغل شریف معلمی شدم. حضور یک رزمی‌کار با گوش‌های شکسته در کسوت معلم ادبیات و شاعر که عموماً از روحیه لطیف و آرام برخوردار است، برای دانش‌آموزانم جذاب و هیجان‌انگیز است و توانستم از این طریق ارتباط خوب و صمیمانه‌ با آنان برقرار کنم. MMA مستلزم یک روحیه خشن و جنگنده است و برخورداری از این روحیه در کنار شاعری و ادبیات تناقض جذابی را برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند که باعث می‌شود همیشه درباره کارم و روحیاتم سوال کنند. به‌ویژه اینکه فاصله سنی کمی هم با دانش‌آموزانم دارم و این باعث تقویت تعامل و حرف‌شنوی آنان می‌شود.

بسیاری از این دانش‌آموزان جذب ورزش و خاصه ورزش‌های رزمی و بوکس می‌شوند و در یک فضای صمیمی و خودمانی با آنان رفیق هستم. به دانش‌آموزانم همیشه می‌گویم ورزش رزمی هیچ تناقضی با شعر و شاعری و ادبیات ندارد اگرچه در ظاهر زمین تا آسمان با هم تفاوت و تناقض دارند اما اتفاقا همین تناقض‌ها باعث جذابیت و زیبایی بیشتر هر دوی آنها است.

* شما علاوه بر ورزش در فعالیت‌های فرهنگی و جهادی شهرستان نیز فعالیت‌های پررنگی دارید، در این خصوص بیشتر توضیح بدهید.

بنده در خانواده‌ای مذهبی متولد شدم و در فضای هیئت و مسجد رشد کردم. در دوران مدرسه عضو هیئت انصارالمهدی (عج) لردگان بودم و همواره در برپایی برنامه‌ها مشارکت و مسئولیت داشتم. چندین سال مجری برنامه‌های مذهبی شهر بودم و نیز در زمینه شعر آیینی فعالیت داشتم، مقام‌های کشوری را در بخش شاعران جوان کشور در کارنامه دارم و جزو شاعران جوان منتخب ذیل برنامه «شاعران آفتابگردان‌ها» هستم. در کنار همه این فعالیت‌ها از درس و کنکور غافل نبودم و توانستم با رتبه خوب وارد شغل شریف معلمی شوم.

در این سه ماهی هم که در دفاع و جنگ تمام‌عیار علیه دشمن متجاوز قرار داریم، مردم سنگر خیابان را خالی نگذاشتند و رسالت ورزشکاران نیز همدلی و همراهی با مردم در این اجتماعات است.

* در رقابت‌های ازبکستان که چندی پیش برگزار شد، شما با کوله پشتی دانش‌آموزان مینابی روی سکوی قهرمانی ایستادید، انگیزه‌تان را از این اقدام بگویید.

اعزام ما به ازبکستان در میانه جنگ تحمیلی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان اتفاق افتاد و این، فرصتی بود تا صدای مظلومیت کشورم خاصه کودکان معصوم و بی‌گناه مدرسه شجره طیبه میناب را به گوش جهانیان برسانم. درواقع همانطور که سربازان شجاع ما پای لانچرها برای ایران جانفشانی کردند و مردم قهرمان هر شب در خیابان‌ها اعلام حمایت کردند، ما ورزشکاران نیز در میادین بین‌المللی و روی سکوهای قهرمانی جهانی با دشمن می‌جنگیم و آنان را ناامید می‌کنیم. بنده این مدالم را تقدیم حضرت فاطمه زهرا (س) و مادرم کردم، و موقع اهدای مدال نیز با انداختن کوله‌پشتی دانش‌آموزان شهید روی کولم، چندین دوره افتخار به یاد این شهدای زدم و به صورت نمادین کوله‌پشتی دانش‌آموزان مینابی را در مقابل دوربین‌های رسانه‌ها به نمایش در آوردم.

اگرچه در این مسابقات شاهد کارشکنی‌های خصمانه برخی داوران و دست‌اندرکاران وزن‌کشی و خدمات و ... علیه ورزشکاران ایرانی بودیم اما برداشت و ذهنیت عموم ورزشکاران کشورهای مختلف آسیایی نسبت به ایران و ایرانیان آمیخته با نگاه عزت و کرامت و تمجید مقاومت و شجاعت ملت ایران بود.

* مطالبه شما از مسئولان به عنوان قهرمان ملی ورزش رزمی به عنوان تنها دارنده مدال طلای کشوری و آسیایی در رشته MMA در شهرستان لردگان و استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

نه فقط بنده بلکه استعدادهای نوجوان و جوان بسیاری در استان در رشته‌های رزمی مشغول کار و فعالیت‌اند و از متولیان انتظار توجه و مساعدت بیشتری داریم چرا که امثال مهدی احمدی بسیارند و کسانی که در این رشته‌ها کار می‌کنند نیازمندی‌های فراوانی نیز اعم از مواد غذایی، ویتامین‌ها و مکمل‌ها دارند. شرکت در تمرین‌ها یا مسابقات مستلزم هزینه‌های فراوان همچون ایاب و ذهاب، اسکان، لباس و سایر هزینه‌هاست که ما در استان در سال‌های گذشته از این امکانات محروم بودیم و در دوره مدیریت فعلی ورزش و جوانان، این امیدواری نسبت به مساعدت و همراهی ورزشکاران وجود دارد.

این ورزش نیازمند اسپانسر برای تهیه هزینه‌ها است و ورزشکاران دیگر استان‌ها یا حمایتگر مالی دارند یا از حیث مالی متنعم بوده و با هزینه شخصی کار می‌کنند.

حدود شش ماه دیگر باید در رقابت‌های آسیایی عربستان شرکت کنم و لذا حمایت مسئولان کمک بزرگی جهت آمادگی هر چه بیشتر برای این رقابت‌ها خواهد بود که امیدوارم محقق شود.