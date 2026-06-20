به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیات ووشوی استان همدان ظهر شنبه با حضور رئیس فدراسیون ووشو، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار و سعید ربیعپور با کسب اکثریت آرا برای یک دوره چهارساله به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.
در مجمع انتخاباتی هیات ووشوی استان همدان سعید ربیعپور و افشین آبان برای تصدی ریاست این هیات با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در فرآیند رایگیری که با حضور ۱۹ عضو مجمع انجام شد، سعید ربیعپور با کسب ۱۱ رای موفق شد اعتماد اعضای مجمع را جلب کرده و سکان هدایت ووشوی استان را در دست بگیرد. در این مجمع، افشین آبان ۷ رای کسب کرد و یک رای نیز باطل اعلام شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مجمع با تاکید بر لزوم توسعه متوازن ورزشی در تمامی شهرستانها و بخشهای مختلف استان، اظهار کرد: رویکرد ادارهکل ورزش و جوانان استان بر تقویت زیرساختها، حمایت از استعدادهای جوان و ایجاد تعامل سازنده میان بخش دولتی و سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ارتقای سطح سلامت و آمادگی جسمانی جامعه است.
علی حقیقی در ادامه خواستار پویایی بیشتر هیاتهای شهرستانی شد و افزود: هیئتهای ووشو در شهرستانها باید فعالتر از گذشته عمل کنند؛ از این رو انتظار میرود تیم جدید مدیریتی با نگاهی راهبردی و تحولگرا، توجه ویژهای به ظرفیتهای شهرستانها داشته باشد و مسیر پیشرفت این رشته ورزشی را در سطح استان هموار سازد.
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