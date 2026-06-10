مجید کیال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از تبدیل این منطقه به شهرستان، اظهار کرد: سرایان از شهرستانهای جوان خراسان جنوبی است که طی سالهای گذشته اقدامات قابل توجهی در مسیر توسعه آن انجام شده و ظرفیتهای متنوعی در حوزههای مختلف، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد استان تبدیل کرده است.
وی سرایان را «بهشت گمشده خراسان جنوبی» توصیف کرد و افزود: این شهرستان در بخش معدن، گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی و دامداری از ظرفیتهای منحصر به فردی برخوردار است که هر کدام میتواند به عنوان یک برند ملی مطرح شود.
کیال با اشاره به جایگاه سرایان در بخش معدن گفت: سرایان ظرفیت خوبی در معادن بنتونیت دارد و هرچه از خامفروشی فاصله گرفته و به سمت فرآوری حرکت کنیم، زمینه اشتغال و توسعه بیشتری در منطقه فراهم خواهد شد.
فرماندار سرایان از برنامهریزی برای تهیه طرح جامع معادن شهرستان خبر داد و بیان کرد: با بهرهگیری از ظرفیت متخصصان و حمایتهای استانی و ملی، به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش معدن هستیم.
ثبت ملی آسمان شب سهقلعه
کیال با اشاره به ظرفیتهای گردشگری سرایان اظهار داشت: شهرستان از معدود مناطق استان است که به طور همزمان از جاذبههای کوهستانی و کویری برخوردار بوده و در فاصله زمانی کوتاهی میتوان از طبیعت کوهستانی مصعبی و کریمو تا کویر سهقلعه بهرهمند شد.
وی از ثبت ملی آسمان شب سهقلعه خبر داد و افزود: سهقلعه به عنوان یکی از تاریکترین آسمانهای کشور شناخته میشود و ثبت ملی آن، زمینه جذب گردشگران بیشتری را از سراسر ایران فراهم خواهد کرد.
فرماندار سرایان با بیان اینکه اقامتگاههای بومگردی و کویری مناسبی در شهرستان ایجاد شده است، گفت: توسعه زیرساختهایی همچون راههای دسترسی، گازرسانی و خدمات مورد نیاز گردشگران از برنامههای مهم در این حوزه به شمار میرود.
سرایان، پیشتاز صنایع دستی خراسان جنوبی
کیال با اشاره به فعالیت گسترده هنرمندان صنایع دستی در شهرستان بیان کرد: بیشترین تعداد فعالان ثبت شده صنایع دستی استان متعلق به سرایان است و تقریباً در تمامی روستاها بانوان در زمینههایی همچون قالیبافی، خیاطی، خراطی و سایر رشتههای صنایع دستی فعالیت دارند.
وی حمایت از هنرمندان، برگزاری نمایشگاهها و توسعه بازارهای فروش به ویژه در فضای مجازی را از مهمترین نیازهای این بخش دانست.
لزوم توسعه صنایع فرآوری پسته
فرماندار سرایان با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان گفت: پسته و زیره از محصولات مهم و درآمدزای منطقه هستند و توسعه صنایع فرآوری و صادرات این محصولات میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
وی افزود: ایجاد ترمینالهای ضبط پسته گام نخست در این مسیر بوده و توسعه صنایع تکمیلی با مشارکت بخش خصوصی و حمایتهای دولتی دنبال میشود.
کیال با اشاره به حادثه تلخ اخیر در محور سهقلعه که منجر به جان باختن چهار نفر شد، ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، گفت: پروژه بزرگ دیهوک - سهقلعه با سرعت مطلوبی در حال اجرا است و با بهرهبرداری از آن، حجم تردد در محور سهقلعه - سرایان افزایش خواهد یافت.
وی بر ضرورت تعریض و بهسازی این مسیر تأکید کرد و افزود: با استفاده از اعتبارات شهرستانی، استانی و ملی، ارتقای ایمنی این محور در دستور کار قرار دارد.
اجرای طرحهای آبرسانی و مسکن ملی
فرماندار سرایان خشکسالی و کمبود منابع آبی را از مهمترین چالشهای شهرستان برشمرد و گفت: چاههای مدیریت بحران در حال حفر بوده و عملیات لولهگذاری و اتصال آنها به شبکه آبرسانی در دست اجرا است.
وی همچنین از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان خبر داد و افزود: دو فاز این طرح تکمیل شده و عملیات اجرایی فاز ۵۰ هکتاری نیز به زودی آغاز خواهد شد.
کیال حوزه بهداشت و درمان را از مهمترین مطالبات مردم عنوان کرد و گفت: فضای فعلی بیمارستان پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست و پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ برای احداث بیمارستان جدید از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان است.
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