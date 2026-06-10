سهمیه سوخت صنایع و معادن قزوین افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری اظهار کرد: با پیگیری‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، همراهی اتاق بازرگانی و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان و همچنین مساعدت معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه سوخت بخش صنایع و معادن استان در فصل بهار افزایش یافت.

وی افزود: از مجموع ۷ میلیون و ۳۴۰ هزار لیتر سوخت تخصیصی به حوزه صنایع، یک میلیون لیتر سوخت دیگر برای تأمین نیاز ماشین‌آلات و دیزل‌ژنراتورهای واحدهای تولیدی به سهمیه استان افزوده شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: با این افزایش، مجموع سهمیه سوخت فصل بهار صنایع و معادن استان به ۸ میلیون و ۳۴۰ هزار لیتر رسید که میان ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: در بخش معادن نیز از مجموع یک میلیون و ۷۷۰ هزار لیتر سوخت تخصیصی برای ماشین‌آلات معدنی، ۳۰۰ هزار لیتر دیگر به سهمیه این بخش اضافه شده است.

لشگری خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه سوخت اصناف استان نیز با پیگیری‌های صورت گرفته از ۱۵۰ هزار لیتر به ۲۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

مدیرکل صمت استان قزوین تأکید کرد: این اقدام در راستای حمایت از تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی، کاهش مشکلات ناشی از محدودیت‌های انرژی و تأمین پایدار سوخت مورد نیاز بخش تولید استان انجام شده است.