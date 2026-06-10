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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۷

همکاری منابع طبیعی و محیط زیست در سمنان تقویت می‌شود

همکاری منابع طبیعی و محیط زیست در سمنان تقویت می‌شود

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی سمنان از امضای تفاهم‌نامه همکاری با محیط زیست استان خبر داد و گفت: این تفاهم با هدف تمرکز بر حفاظت بیشتر از طبیعت، شامل اقداماتی همچون پیشگیری از آتش‌سوزی امضاء شد.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از امضا تفاهم‌نامه همکاری محیط زیست و منابع طبیعی همزمان با هفته محیط زیست خبر داد و بیان کرد: در این تفاهم نامه تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت و احیای منابع طبیعی و طبیعت مورد تاکید است.

وی ادامه داد: پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی، حراست از عرصه‌های طبیعی، پایش و کنترل ورود و خروج دام در مراتع، تبادل اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو دستگاه از مفاد این تفاهم نامه است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان این هم افزایی را لازمه صیانت مؤثر از سرمایه‌های طبیعی استان عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جنگلی و مرتعی مورد تأکید است.

رهایی اظهار داشت: اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و فرهنگی و مشارکت در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان دو مجموعه است.

وی افزود: تعامل بین‌ بخشی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح حفاظت از زیست بوم‌های استان و توسعه اقدامات مشترک است.

کد مطلب 6855788

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