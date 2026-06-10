علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از امضا تفاهم‌نامه همکاری محیط زیست و منابع طبیعی همزمان با هفته محیط زیست خبر داد و بیان کرد: در این تفاهم نامه تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت و احیای منابع طبیعی و طبیعت مورد تاکید است.

وی ادامه داد: پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی، حراست از عرصه‌های طبیعی، پایش و کنترل ورود و خروج دام در مراتع، تبادل اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو دستگاه از مفاد این تفاهم نامه است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان این هم افزایی را لازمه صیانت مؤثر از سرمایه‌های طبیعی استان عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جنگلی و مرتعی مورد تأکید است.

رهایی اظهار داشت: اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و فرهنگی و مشارکت در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان دو مجموعه است.

وی افزود: تعامل بین‌ بخشی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح حفاظت از زیست بوم‌های استان و توسعه اقدامات مشترک است.