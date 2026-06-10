به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و هیئت همراه با بیان اینکه الزامات زیست‌محیطی باید در بنادر و دریا به‌صورت کامل رعایت شود، گفت: حفاظت از محیط زیست دریایی و رعایت مقررات مرتبط با حقوق دریا از موضوعات مهمی است که باید در فعالیت‌های بندری و دریانوردی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی مسائل و موانع موجود در حوزه بنادر افزود: چالش‌های بنادر باید به‌طور دقیق احصاء و با ارائه راهکارهای تخصصی، کارشناسی و عملیاتی برای رفع آن‌ها اقدام شود.

دادستان مرکز استان خوزستان با بیان اینکه خوزستان استانی دریامحور است، گفت: باید از ظرفیت دریا، بنادر و فعالیت‌های وابسته به آن در راستای تقویت اقتصاد استان و بهبود معیشت مردم استفاده و بهره‌برداری مطلوب صورت گیرد.

خلفیان با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در رفع موانع قابل ساماندهی اظهار کرد: هر مشکل یا مانعی که در این حوزه وجود داشته باشد و قابلیت ساماندهی داشته باشد، دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون همکاری لازم را برای رفع آن انجام خواهد داد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت حفاظت و صیانت از مجموعه بنادر و دریانوردی استان خاطرنشان کرد: مجموعه بنادر و دریانوردی از جایگاه مهمی در توسعه استان برخوردار است و صیانت از آن اهمیت بسزایی دارد.