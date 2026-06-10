علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد که در حال حاضر تردد در تمامی جاده‌های استان به صورت دوطرفه جریان دارد، اما در محور کندوان و در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان با ترافیک سنگین مواجه هستند و دیگر راه‌های استان از ترافیک عادی و روان برخوردارند.

صادقی در پایان با اعلام اعمال محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته تصریح کرد که این محدودیت‌ها از ظهر چهارشنبه آغاز می‌شود و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از رانندگان خواسته می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زمان سفر خود را مدیریت کرده و در ساعات خلوت‌تر به مسیرهای پرتردد وارد شوند.