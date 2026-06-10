به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع اظهار کرد: انتظار داریم بانک با افزایش سقف تسهیلات، تسهیل بیشتر شرایط پرداخت و طراحی بستههای حمایتی ویژه، از کارآفرینان، شرکتهای دانشبنیان، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و صاحبان مشاغل خرد و خانگی در استان بوشهر حمایت بیشتری به عمل آورد.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم خدماترسانی بیشتر در حوزه روستایی استان یادآور شد: نگاه حمایتی برای تقویت اشتغال در روستاها مورد تاکید قرار دارد و البته باید زمینه تقویت منابع بانک بیش از گذشته فراهم آید.
زارع تصریح کرد: بانک میتواند در بهبود معیشت و اقتصاد خانوارهای روستایی نقش موثرتری ایفا کند و انتظار داریم در استان بوشهر در این عرصه، موفقیت های بیشتری حاصل شود.
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