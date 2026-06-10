تصادف شدید دو خودروی سواری در گلدشت ۶ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی صبح امروز اظهار کرد: ساعت ۰۶:۵۱ صبح چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، گزارش تصادف میان دو خودروی سواری «لیفان» و «بسترن» (FAW) به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در خیابان امام خمینی شهر گلدشت، روبروی قرض‌الحسنه سالار شهیدان رخ داده است، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. همچنین نیروهای انتظامی جهت مدیریت صحنه و بررسی علت حادثه در محل حضور یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان درباره تعداد و وضعیت مصدومان این حادثه گفت: در این تصادف ۶ نفر شامل دو مرد، دو زن و دو کودک پسر دچار مصدومیت شدند که اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس در محل حادثه برای آن‌ها انجام شد.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان این حادثه جهت تکمیل روند درمان و مراقبت‌های پزشکی لازم به بیمارستان شهید منتظری نجف‌آباد منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.