به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با وجود توسعه چشمگیر شبکه گازرسانی در سراسر کشور، هنوز هم مناطق بسیاری مانند روستاهای دوردست، شهرکهای صنعتی تازه تاسیس و مناطق ییلاقی وجود دارند که به لولهکشی گاز طبیعی دسترسی ندارند. از سوی دیگر، افت فشار یا قطعی ناگهانی گاز همیشه خطری جدی برای تعطیلی کارخانهها و خسارت به گلخانهها و مرغداریها به شمار میرود.
در چنین شرایطی، گاز مایع (LPG) به عنوان یک سوخت پاک، پرقدرت و در دسترس، بهترین و هوشمندانهترین راهکار جایگزین است. اما چطور میتوان این منبع انرژی ارزشمند را به روشی ایمن، اقتصادی و برای طولانیمدت ذخیره کرد؟
پاسخ این سؤال در استفاده از مخزن گاز مایع نهفته است. این مخازن به عنوان شاهرگ حیاتی تأمین سوخت، انقلابی در آسایش ساکنان مناطق بدون گاز و تداوم کار صنایع ایجاد کردهاند. در این مقاله قصد داریم به زبان ساده و به دور از پیچیدگیهای فنی بررسی کنیم که کاربرد اصلی این مخازن چیست و چرا استفاده از آنها به یک ضرورت تبدیل شده است.
مخزن گاز مایع (LPG) چیست و چگونه کار میکند؟
شاید در قدم اول این سؤال پیش بیاید که اصلاً چرا باید گاز را در مخزن ذخیره کنیم؟ به زبان بسیار ساده، گاز مایع یا همان LPG (که ترکیبی از دو گاز پروپان و بوتان است) در حالت عادی به شکل گاز است. اما وقتی آن را تحت فشار قرار میدهیم، به مایع تبدیل میشود.
مخزن گاز مایع، یک محفظه فولادی فوقالعاده مستحکم و مهندسیشده است که این گاز را در حالت مایع نگه میدارد. مزیت بزرگ مایع شدن گاز این است که حجم آن به شدت کاهش مییابد (حدود ۲۵۰ برابر کوچکتر میشود)؛ یعنی حجم زیادی از انرژی در یک فضای کوچک و جمعوجور ذخیره میشود تا در زمان مصرف، دوباره به گاز تبدیل شده و به سیستم گرمایشی یا پختوپز برسد.
مهمترین کاربردهای مخزن گاز مایع؛ چرا به آنها نیاز داریم؟
۱.منبع سوخت مناطق مسکونی
بزرگترین و ملموسترین کاربرد مخازن LPG برای عموم مردم، تأمین انرژی در مناطقی است که هنوز به شبکه سراسری گاز متصل نشدهاند. ساخت یک ویلا در مناطق کوهستانی و ییلاقی، یا سکونت در روستاهای دوردست همواره با دغدغه سرما و پختوپز همراه است.
در گذشته مردم ناچار بودند مدام کپسولهای کوچک ۱۱ کیلویی را جابهجا کنند که کاری طاقتفرسا، خطرناک و هزینهبر بود. اما امروزه با نصب یک مخزن گاز مایع (با ظرفیتهای مختلف مانند ۱ یا ۲ تنی) در محوطه باز یا حیاط، میتوان سوخت مورد نیاز برای گرمایش ساختمان، آب گرم مصرفی و آشپزی را برای چندین ماه یا حتی یک سال بهطور کامل تأمین کرد؛ بدون اینکه نیازی به تعویض مداوم کپسول باشد.
۲.صنایع و کارخانجات
یکی از کابوسهای بزرگ برای مدیران کارخانهها، قطع ناگهانی سوخت و توقف خط تولید است. در فصلهای سرد سال که مصرف گاز خانگی به اوج خود میرسد، برای جلوگیری از افت فشار گاز منازل، معمولاً گاز صنایع سنگین و کارخانهها (مانند صنایع کاشی و سرامیک، فولاد، شیشهسازی و صنایع غذایی) محدود یا قطع میشود.
در این شرایط، داشتن یک یا چند مخزن بزرگ ذخیرهسازی LPG یک فرشته نجات واقعی است. این مخازن به عنوان سوخت پشتیبان (Backup) عمل میکنند و به محض افت فشار گاز شهری، وارد مدار میشوند. این ویژگی از توقف خط تولید، بیکاری کارگران و خسارتهای مالی سنگین به بدنه صنعت کشور جلوگیری میکند.
۳. دامداری و کشاورزی
در بخش کشاورزی و دامداری، «ثبات دما» با جان و مال تولیدکننده سروکار دارد و حتی چند ساعت قطع سوخت میتواند فاجعهبار باشد:
در مرغداریها: جوجهها در روزهای ابتدایی رشد به شدت به دمای محیط حساس هستند. افت ناگهانی دما در سالنهای پرورش، میتواند به قیمت تلف شدن هزاران جوجه و نابودی سرمایه مرغدار تمام شود.
در گلخانهها: پرورش گلهای زینتی یا صیفیجات خارج از فصل، نیازمند گرمای یکنواخت است. یک شب سرمازدگی ناشی از نبود سوخت، کل محصول یک گلخانه را از بین میبرد.
مخازن گاز مایع در این واحدها، یک منبع انرژی مستقل، پرقدرت و بینیاز از شبکه سراسری را فراهم میکنند تا کشاورزان و دامداران با خیالی آسوده به تولید ادامه دهند.
آیا مخزن گاز ایمن است؟
بسیاری از مردم با شنیدن نام «مخزن گاز»، ناخودآگاه نگران خطر انفجار یا آتشسوزی میشوند. اما واقعیت این است که مخازن استاندارد گاز مایع، ساختاری کاملاً مهندسیشده و فوقالعاده ایمن دارند.
این مخازن از ورقهای فولادی بسیار ضخیم و مقاوم در برابر فشار و ضربه ساخته میشوند. علاوه بر این، مجهز به تجهیزات ایمنی پیشرفتهای هستند؛ از جمله:
شیر اطمینان (Safety Valve): در صورت بالا رفتن بیش از حد فشار درون مخزن (مثلاً در گرما)، فشار اضافی را به صورت خودکار تخلیه میکند.
درصدسنج (Regulator & Gauge): میزان دقیق گاز درون مخزن را نشان میدهد تا هرگز بیش از حد مجاز (حداکثر ۸۰ تا ۸۵ درصد ظرفیت) پر نشود.
اگر خرید مخزن از شرکتهای معتبر انجام شود و نصب آن توسط متخصصان و طبق استانداردهای ملی صورت گیرد، ضریب ایمنی آن حتی از کپسولهای کوچک خانگی هم بالاتر است.
مزایای مخزن گاز
خرید گاز به صورت کپسولهای کوچک ۱۱ کیلویی، فرآیندی گرانقیمت است؛ چرا که شما هزینه بدنه، پر کردن مداوم و جابهجایی تکتک آنها را پرداخت میکنید. اما با داشتن یک مخزن ثابت در محل، گاز مایع به صورت عمده و توسط ماشینهای حمل گاز (بونکرها) مستقیماً درون مخزن شما تخلیه میشود.
خرید عمده، قیمت تمامشده سوخت را به شدت کاهش میدهد. از طرفی، دیگر نیازی به صرف وقت و انرژی برای تعویض مکرر کپسولها در سرما و گرما نیست و با یک بار شارژ مخزن، تا ماهها آسودگی خاطر خواهید داشت.
معرفی کمپرسور حسنی
خرید مخزن گاز همواره چالش برانگیز است زیرا با توجه به فشار بالای درون مخازن LPG، مسئله ایمنی حرف اول را میزند؛ بنابراین به هیچ وجه نباید به سراغ کارگاههای متفرقه یا مخازن بدون شناسنامه رفت. خرید باید حتماً از سازندگان مجاز و تحت نظارت سازمان استاندارد انجام شود.
در حال حاضر، شرکت هوافراز پویش حسنی با برند تجاری «کمپرسور حسنی»، یکی از سازندگان مجاز و معتبر مخازن ذخیرهسازی گاز مایع در کشور است. محصولات این مجموعه به دلیل ساخت مهندسیشده و رعایت دو استاندارد حیاتی زیر، بالاترین سطح ایمنی را برای مصارف خانگی و صنعتی فراهم میکنند:
استاندارد ملی ۸۴۱ ایران: رعایت کامل الزامات قانونی و مقررات ایمنی ذخیرهسازی گاز مایع در کشور.
استاندارد بینالمللی ASME Sec VIII: معتبرترین استاندارد جهانی در طراحی و ساخت مخازن تحت فشار برای تضمین مقاومت بدنه و جوشها.
انتخاب یک سازنده مجاز، خیال شما را از بابت طول عمر مخزن، عملکرد صحیح شیرآلات ایمنی و تاییدیه دستگاههای ناظر کاملاً راحت میکند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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