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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

رویکردی اجتهادی بر جایگاه مردم در حکمرانی از منظر فقه شیعه

رویکردی اجتهادی بر جایگاه مردم در حکمرانی از منظر فقه شیعه

کتاب «فقه، مردم و حکمرانی» نوشته «منصور میراحمدی» با رویکردی اجتهادی، جایگاه مردم در حکمرانی را از منظر فقه شیعه بررسی می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فقه، مردم و حکمرانی» توسط «منصور میراحمدی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و منتشر شد

در پشت جلد این کتاب آمده است:

کتاب «فقه، مردم و حکمرانی» با رویکردی اجتهادی، جایگاه مردم در حکمرانی را از منظر فقه شیعه بررسی می‌کند.

این اثر، فراتر از بحث‌های سنتی پیرامون ساختار حکومت، بر فرایند حکمرانی و نقش مردم در شکل‌دهی آن متمرکز است. نویسنده با کاوش در متون دینی، حق مردم را در چهار حوزه کلیدی تبیین می‌نماید: اقتداربخشی (انتخاب و مشروعیت‌بخشی به حاکمان)؛ مشارکت (در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای قوانین از طریق شورا و سازوکارهای مشارکتی)؛ نظارت (بر عملکرد حاکمان و فرایند حکمرانی از طریق نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر)؛ تغییر و تحول (در حکمرانی از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز).

این کتاب با تمرکز بر مفاهیم کلیدی چون استخلاف و امانت و بیعت، الگویی پویا از حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت فعال مردم ترسیم می‌کند.

علاقه مندان به تهیه این کتاب می توانند از اینجا اقدام کنند.

کد مطلب 6856048
سیده فاطمه سادات کیایی

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