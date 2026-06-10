رویکردی اجتهادی بر جایگاه مردم در حکمرانی از منظر فقه شیعه

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فقه، مردم و حکمرانی» توسط «منصور میراحمدی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و منتشر شد
در پشت جلد این کتاب آمده است:
کتاب «فقه، مردم و حکمرانی» با رویکردی اجتهادی، جایگاه مردم در حکمرانی را از منظر فقه شیعه بررسی میکند.
این اثر، فراتر از بحثهای سنتی پیرامون ساختار حکومت، بر فرایند حکمرانی و نقش مردم در شکلدهی آن متمرکز است. نویسنده با کاوش در متون دینی، حق مردم را در چهار حوزه کلیدی تبیین مینماید: اقتداربخشی (انتخاب و مشروعیتبخشی به حاکمان)؛ مشارکت (در سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای قوانین از طریق شورا و سازوکارهای مشارکتی)؛ نظارت (بر عملکرد حاکمان و فرایند حکمرانی از طریق نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر)؛ تغییر و تحول (در حکمرانی از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمتآمیز).
این کتاب با تمرکز بر مفاهیم کلیدی چون استخلاف و امانت و بیعت، الگویی پویا از حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت فعال مردم ترسیم میکند.
علاقه مندان به تهیه این کتاب می توانند از اینجا اقدام کنند.
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