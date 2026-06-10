بیش از ۱۳ هزار پرونده در دادگستری سلسله مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از حوزه قضایی سلسله، اظهار داشت: آمار عملکرد حوزه قضایی شهرستان سلسله در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه در راستای خدمت‌رسانی به مردم و تحقق عدالت است.

وی ادامه داد: ورودی شعب در این مدت ۱۳ هزار و ۱۰۴ پرونده بوده است که با تلاش قضات و کارکنان، تعداد ۱۳ هزار و ۶۰۰ پرونده مختومه شده است که این رقم معادل ۱۰۳ درصد ورودی‌ها است. این موفقیت چشمگیر نشان از عزم جدی دستگاه قضایی این شهرستان در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها دارد.

رئیس شورای قضایی لرستان، افزود: از نکات برجسته در دادگستری سلسله، میانگین زمان رسیدگی ۵۰ روزه به پرونده‌ها است. این امر گامی مهم در جهت تسریع روند قضایی و کاهش اطاله دادرسی محسوب می‌شود و رضایتمندی مراجعین را به همراه خواهد داشت. همچنین، در راستای شفافیت و عدالت در فرایندهای کارشناسی، ۹۹ درصد از ارجاعات به کارشناسی با استفاده از روش قرعه‌کشی سیستمی صورت‌گرفته است که این موضوع نیز به افزایش اعتماد عمومی به نتایج کارشناسی کمک شایانی می‌کند.

حجت‌الاسلام شهواری، تصریح کرد: حوزه قضایی سلسله در استفاده از فناوری‌های نوین نیز پیش‌گام بوده است؛ به‌طوری‌که ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام شده است که این امر علاوه بر تسریع در فرایند ابلاغ، هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، رویکرد حمایتی و اصلاحی دستگاه قضایی در این شهرستان مشهود است؛ به‌نحوی‌که ۴۸ درصد از احکام صادر شده، مجازات جایگزین حبس بوده است. این آمار نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های تربیتی و اصلاحی مجازات‌ها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازگشت افراد به آغوش جامعه است.