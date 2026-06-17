بیش از ۲ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در استان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در جلسه شورای معاونان قضایی استان که در حوزه قضایی شهرستان بوئین‌زهرا برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: فرهنگ عاشورا، فرهنگ مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و احیای ارزش‌های الهی است و دستگاه قضایی نیز با الهام از این فرهنگ در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری افزود: حبس‌زدایی یکی از اولویت‌های راهبردی دستگاه قضا و از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و باید با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، این سیاست به‌صورت جدی دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ مجموع چهار هزار و ۸۰۴ نفر از احکام جایگزین حبس و ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند، تصریح کرد: این آمار در مقایسه با سال گذشته رشد هشت درصدی داشته است.

مصطفوی‌نیا ادامه داد: از مجموع افراد بهره‌مند از این ظرفیت‌های قانونی، دو هزار و ۱۰۲ نفر با صدور احکام مجازات جایگزین حبس از زندان دور مانده‌اند و دو هزار و ۷۰۲ نفر نیز با استفاده از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شده‌اند که نشان‌دهنده استفاده گسترده‌تر قضات از ظرفیت‌های قانونی در راستای سیاست‌های حبس‌زدایی است.

وی با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان تأکید کرد: استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات و همچنین آزادی تحت نظارت الکترونیکی باید به‌عنوان یک رویه مستمر در دستور کار قرار گیرد تا ضمن کاهش جمعیت کیفری، زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه و حفظ بنیان خانواده‌ها فراهم شود.

