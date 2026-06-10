به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمیافتد. برای پیشبرد هر مذاکرهای یا فرایند دیپلماتیکی، نیازمند یک فضای حداقلی هستید تا بتوانید کار دیپلماسی را پیش ببرید.
وی افزود: متاسفانه، آمریکا با پیامهای متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقض مکرر آتشبس، به این روند آسیب میزند. رژیم صهیونیستی نیز با نقضهای مکرر آتشبس در لبنان به این روند لطمه میزند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی متضرر میشود.
بقائی با بیان اینکه دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نیستند؛ این دو در کنار یکدیگر، ابزاری برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند، عنوان کرد: در هر کجا که لازم باشد، نیروهای مسلح ما با اقتدار به دشمن پاسخ میدهند.
وی یاداور شد: اتفاقی که دیشب افتاد نشان داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمیکنند.
وی گفت: در حوزه دیپلماسی نیز ارکان حاکمیت کاملا هماهنگ هستند و در هر کجا که لازم باشد، از ابزار دیپلماسی و هر جا که اقتضا کند، از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: دیشب در میدان به مقتدرانهترین شکل ممکن به دشمن چنگ و دندان نشان دادیم.
وی تاکید کرد: ایرانیها با شجاعت و با خونسردی و با شناخت همه داراییها و سرمایه های تمدنی فرهنگی و اندیشهایشان برای مقابله با شیطنت دشمن آماده هستند.
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