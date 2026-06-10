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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

گفتگوی تلفنی وزیر خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان

گفتگوی تلفنی وزیر خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان

وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیمه شب گذشته در تماس‌های جداگانه با وزیر خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه ای متعاقب حملات تجاوزکارانه امریکا به جنوب ایران را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیمه شب گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه ای متعاقب حملات تجاوزکارانه امریکا به مناطقی در جنوب ایران را بررسی کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگوها ضمن محکومیت تجاوز نظامی امریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت راضی ایران، بر حق ذاتی دفاع مشروع جهت پاسخ متقابل نیروهای مسلح مقتدر کشورمان تاکید کرد.

کد مطلب 6855772
محسن صمیمی

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