سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی و رصدهای میدانی مأموران انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه، یک کارگاه تولید زغال که به صورت غیرمجاز فعالیت میکرد و در فرآیند تولید خود از چوبهای جنگلی قاچاق استفاده میکرد، شناسایی شد.
وی افزود: پس از انجام هماهنگیهای قضائی، مأموران پلیس با همکاری کارشناسان و مأموران اداره منابع طبیعی شهرستان، به محل مورد نظر اعزام و عملیات بازرسی را اجرا کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه تصریح کرد: در بازرسی انجامشده، بیش از ۴ تن چوب جنگلی قاچاق از نوع تاغ و بلوط که برای تولید زغال دپو شده بود، کشف و ضبط شد و در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی با اشاره به خسارات جبرانناپذیر قطع درختان جنگلی بر محیط زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: برداشت و قاچاق چوبهای جنگلی علاوه بر آسیب به پوشش گیاهی و برهم زدن تعادل اکوسیستم، موجب تشدید فرسایش خاک و تخریب زیستگاههای طبیعی میشود.
سرهنگ بدیعیان تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و عرصههای ملی، وظیفهای همگانی است و پلیس با همکاری دستگاههای متولی، با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه قطع، حمل و فرآوری چوبهای جنگلی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس یا اداره منابع طبیعی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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