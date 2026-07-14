سرهنگ علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگترین باند سازمان یافته قاچاق و سرقت چوب تاغ در دشت سجزی در شرق اصفهان در عملیاتی گسترده امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه متلاشی شد.

به گفته وی، این عملیات با مشارکت نیروهای یگان حفاظت، همیاران طبیعت و ماموران کلانتری ۲۹ سجزی از ساعات اولیه بامداد امروز آغاز شد و تا ساعت ۱۰ صبح ادامه یافت.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این عملیات هشت نفر از متخلفان حرفه‌ای قاچاق چوب تاغ دستگیر شدند و در این رابطه سه دستگاه نیسان باربری، یک دستگاه پراید، یک دستگاه سمند و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

سرهنگ صادقی افزود: در جریان این عملیات پنج تُن و ۲۳۰ کیلوگرم چوب ممنوعه تاغ کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: همچنین یک دستگاه کامیونت ایسوزو، یک دستگاه سمند و یک دستگاه پژو پارس که از اعضای این باند بودند، پیش از توقیف از محل متواری شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: ادوات برش درختان نیز داخل این خودروها قرار داشت و اقدامات اطلاعاتی و قضایی برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ صادقی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از سرمایه‌های ملی و حقوق نسل‌های آینده است و یگان حفاظت با قاطعیت با هرگونه تعرض، تخریب و قاچاق فرآورده‌های جنگلی و مرتعی برخورد خواهد کرد.

به گزارش مهر، وسعت جنگل‌های دست کاشت تاغ در دشت سجزی افزون بر ۴۳ هزار هکتار اعلام شده است.