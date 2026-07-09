بیش از ۴ تن چوب و زغال فاقد مجوز در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از چهار تن چوب و زغال فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.

سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس مبنی بر قطع درختان و نگهداری چوب و زغال فاقد مجوز در برخی نقاط شهری و روستایی کرمانشاه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بازرسی‌های لازم، موفق به کشف چهار تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب و زغال فاقد مجوز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه ارزش محموله کشف‌شده توسط کارشناسان چهار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در جریان این عملیات سه متهم دستگیر شدند.

یاری در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای افراد دستگیرشده، گفت: متهمان برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.