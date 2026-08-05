کشف ۲ تُن چوب تاغ در کوهپایه اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر؛ ۸ نفر دستگیر شدند

سرهنگ علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیمهای عملیاتی یگان حفاظت شهرستان کوهپایه با همراهی و مساعدت ارزشمند همیاران طبیعت و مشارکت فعال نیروهای کلانتری ۲۹ سجزی، در ماموریتی شبانهروزی از بامداد تا ساعات اولیه صبح روز سهشنبه، ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ (مصادف با اربعین حسینی)، موفق به اجرای عملیاتی موفقیتآمیز در محدوده جاده ۱۰۵ و حریم راهآهن سیستان شدند.
به گفته وی، در جریان این گشتزنیهای هدفمند، خودروهای حامل چوب ممنوعه از نوع تاغ شناسایی و متوقف شدند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموع پنج دستگاه خودرو شامل سه دستگاه پژو، یک دستگاه پیکانوانت و یک دستگاه پراید توقیف و ۲ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق و قطعشده طی ۲۴ ساعت گذشته کشف و ضبط شد.
سرهنگ صادقی اضافه کرد: هشت نفر از متخلفان قطع درختان تاغ دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
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