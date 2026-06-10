صادقی خمامی: ۲۶۰ هزار کنتور برق در گیلان هوشمند سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صادقی خمامی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان ضمن قدردانی از تعامل رسانه‌ها، اظهار کرد: شرکت توزیع برق گیلان از نظر تعداد مشترک، رتبه چهارم کشور و از نظر طول شبکه فشار ضعیف با ۱۹ هزار کیلومتر، رتبه دوم کشور را دارد که نشان‌دهنده تراکم بالای شبکه در استان است.

وی افزود: با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در دو سال اخیر از جمله تبدیل ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده به کابل خودنگهدار، نصب هزار دستگاه ترانسفورماتور و اضافه شدن ۳۶۰ فیدر جدید، شبکه برق گیلان در برخی نقاط دارای قدمت ۷۰ ساله است و نیاز مبرم به نوسازی دارد.

مدیرعامل توزیع برق گیلان با اشاره به جزئیات ناترازی انرژی در فصل گرما، تصریح کرد: بار پایه زمستان استان ۸۰۰ مگاوات است، در حالی که این رقم در اوج بار تابستان به ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات می‌رسد. به عبارت دیگر، یک هزار و ۶۰۰ مگاوات بار اضافی مربوط به وسایل سرمایشی است.

صادقی خمامی با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در تحقق «قرار همدلی»، خاطرنشان کرد: اگر دمای کولرهای خانگی به جای ۱۸ درجه، روی ۲۵ درجه تنظیم شود، حدود ۴۰ درصد از بار سرمایشی کاسته می‌شود و بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم، از اوج مصرف تابستانی عبور خواهیم کرد.

وی از اجرای طرح هوشمندسازی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد بار اداری و کشاورزی و بخش قابل توجهی از بار صنعتی استان رویت‌پذیر و کنترل‌پذیر شده است. همچنین شمار کنتورهای هوشمند استان از ۳۰ هزار به بیش از ۲۶۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.

مدیرعامل توزیع برق گیلان در خصوص مشوق‌های کاهش مصرف، بیان کرد: مشترکان خانگی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند، شامل پاداشی معادل ۳۰ درصد قبض برق خود می‌شوند.

صادقی خمامی با اشاره به کاهش تلفات برق استان، یادآور شد: تلفات برق گیلان از ۱۱.۲ درصد به ۱۰.۳ درصد رسیده است. معادل هر یک درصد کاهش تلفات، بیش از ۲۰ مگاوات در شبکه صرفه‌جویی انرژی دارد و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ به تلفات تک‌رقمی برسیم.

وی با اشاره به معماری خاص استان، گفت: برخلاف استان‌های کویری، گیلان با کمبود زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی مواجه است، اما پشت بام منازل و ادارات فرصت طلایی برای تولید پراکنده و درآمدزایی برای مردم است. نصب سامانه‌های خورشیدی ۵ تا ۲۰ کیلوواتی با استفاده از تسهیلات بانکی، ضمن تأمین بخشی از برق، برای خانواده‌ها درآمدزایی دارد.

مدیرعامل توزیع برق گیلان در پایان با اشاره به اجرای طرح «صبا» برای آموزش کودکان و نوجوانان، از اصحاب رسانه خواست نسبت به فرهنگ‌سازی برای پرهیز از مصارف افراطی (مانند نورپردازی‌های غیرمتعارف صنوف) و انتقال مصارف پرمصرف به ساعات ابتدایی صبح یا پایانی شب، یاریگر این شرکت باشند.