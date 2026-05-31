مسعود صادقی خمامی در حاشیه حضور در قرارگاه سردار شهید نایینی در رشت، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از نقش آگاهی‌بخش خبرنگاران، اظهار کرد: ما مجموعه رسانه‌ها را همکاران استراتژیک خود می‌دانیم و در شرایط کنونی که کشور با ناترازی انرژی روبروست، دست یاری به سوی آنها دراز می‌کنیم؛ چرا که رسانه‌ها با سرمایه اجتماعی بالا، کلید وفاق و اتحاد ملت در عبور از چالش‌ها هستند.

وی با اشاره به تفاوت فاحش مصرف برق در گیلان گفت: بار پایه استان در زمستان حدود ۸۰۰ مگاوات است که این رقم در اوج تابستان با جهشی ۳۰۰ درصدی به ۲۴۰۰ مگاوات می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: این اختلاف ۱۶۰۰ مگاواتی فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند که برای مدیریت آن، وزارت نیرو طرح «قرار همدلی» را با همکاری بخش‌های آب و گاز کلید زده است.

صادقی خمامی تصریح کرد: مدیریت مصرف به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه به معنای استفاده درست و به قدر کفایت است. تنظیم دمای کولر روی «دمای آسایش» یعنی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، ساده‌ترین و مؤثرترین گام مردم در این طرح است که می‌تواند منجر به کاهش بار قابل توجهی در شبکه شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در پایان با اشاره به استفاده از کنتورهای هوشمند برای رصد بدمصرف‌ها، از برگزاری تورهای خبری برای بازدید رسانه‌ها از پروژه‌های زیرساختی صنعت برق استان در آینده نزدیک خبر داد.