به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: باهدف خودکفایی در تأمین نهادههای تولید و کاهش هزینههای بهرهبرداری برای پرورشدهندگان، پروژه احداث کارخانه تولید خوراک آبزیان در منطقه «سراب حمام» شهرستان پلدختر با ظرفیت سالانه ۳۰ هزار تن، وارد مراحل نهایی ساخت شد.
وی گفت: بر اساس پیشبینیهای اجرایی و روند پیشرفت فیزیکی پروژه، این واحد صنعتی عظیم تا آذرماه سال جاری به طور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید. این کارخانه باهدف تأمین بخشی از نیازهای حیاتی فعالان صنعت آبزیپروری استان لرستان و مناطق همجوار طراحی شده و پس از راهاندازی، نقش کلیدی در پایداری زنجیره تولید پروتئین آبی در منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیرکل شیلات لرستان، افزود: راهاندازی این واحد صنعتی تنها به تأمین خوراک محدود نمیشود؛ بلکه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابلتوجهی از جوانان منطقه پلدختر از دیگر دستاوردهای این پروژه است. این اقدام باهدف کاهش وابستگی به مراکز تولیدی دوردست و کاهش هزینههای حملونقل برای متولیان مزارع آبزیپروری صورتگرفته است.
بیرانوند، بیان داشت: مسئولان اجرای پروژه اطمینان دادهاند که با تکمیل بخشهای عمرانی و نصب ماشینآلات تخصصی در ماههای آینده، تمامی مراحل آمادهسازی نهایی انجام شده و این مجتمع صنعتی در تاریخ مقرر، فعالیت تولیدی خود را آغاز خواهد کرد.
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