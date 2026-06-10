به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک،ظهر چهارشنبه،در جمع خبرنگاران، از برگزاری اولین دوره رقابت‌های استعدادیابی دوچرخه‌سواری در دو بخش آقایان و بانوان خبر داد.

تاجیک اظهار داشت: به منظور گرامیداشت ایام الله خرداد، پیش‌بینی گردیده رقابت‌های قهرمانی دوچرخه‌سواری در قالب استعدادیابی برگزار شود.

وی افزود: مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان اجرا می‌شود تا نفرات برتر جهت اعزام به رقابت‌های استانی و کشوری گزینش شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین ادامه داد: متولدین ۸۵ تا ۹۰، ۹۱ تا ۹۶ و یک دوره آزاد به عنوان برنامه تدوین شده هیأت است.

تاجیک اظهار داشت: این رقابت روز شنبه ۲۳ خردادماه در جاده منتهی به پارک زیتون ورامین پیش‌بینی شده و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۷ صبح در این مکان حضور یابند.

وی در پایان گفت: جهت هماهنگی دو شماره تماس ۰۹۱۲۷۹۱۸۵۰۱ و ۰۹۱۲۸۰۶۲۲۵۹ در نظر گرفته شده است.