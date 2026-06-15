  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

استان آذربایجان شرقی میزبان مسابقات انتخابی تیم دوچرخه سواری شد

استان آذربایجان شرقی میزبان مسابقات انتخابی تیم دوچرخه سواری شد

تبریز- اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با همکاری هیئت دوچرخه سواری این استان، مسابقات انتخابی تیم دوچرخه سواری استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد مهم روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در استادیوم یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.

هدف از این رقابت‌ها، شناسایی و انتخاب دوچرخه‌سواران مستعد از سراسر استان برای حضور در رده‌های سنی مختلف دختران و پسران در مسابقات پیش رو است. رده‌های سنی شرکت‌کننده شامل نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان می‌شود.

این مرحله انتخابی گامی اساسی در جهت کشف استعدادهای جوان و تقویت تیم دوچرخه سواری استان برای رقابت‌های آینده خواهد بود. از ورزشکاران دعوت شده است تا با حضور در این مسابقات، توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته و شانس خود را برای پیوستن به تیم استانی امتحان کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت cyclingazarbayjan.bayjan مراجعه نمایند.

استان آذربایجان شرقی میزبان مسابقات انتخابی تیم دوچرخه سواری شد

کد مطلب 6861377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها