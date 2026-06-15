استان آذربایجان شرقی میزبان مسابقات انتخابی تیم دوچرخه سواری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد مهم روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در استادیوم یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.

هدف از این رقابت‌ها، شناسایی و انتخاب دوچرخه‌سواران مستعد از سراسر استان برای حضور در رده‌های سنی مختلف دختران و پسران در مسابقات پیش رو است. رده‌های سنی شرکت‌کننده شامل نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان می‌شود.

این مرحله انتخابی گامی اساسی در جهت کشف استعدادهای جوان و تقویت تیم دوچرخه سواری استان برای رقابت‌های آینده خواهد بود. از ورزشکاران دعوت شده است تا با حضور در این مسابقات، توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته و شانس خود را برای پیوستن به تیم استانی امتحان کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت cyclingazarbayjan.bayjan مراجعه نمایند.