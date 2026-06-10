به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی در حاشیه برگزاری جشنواره «طعم امید ۶» در شهر یاسوج اظهار کرد: امروز این افتخار را داریم که جشنواره طعم امید ۶ را در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج برگزار کنیم.
وی افزود: این جشنواره در حوزه طبخ غذا و خوراکهای سنتی استان و با حضور ۱۴ نفر از معلولان توانیاب در هتل آزادی یاسوج در حال برگزاری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این رویداد تنها یک جشنواره غذایی نیست، تصریح کرد: این برنامه نشاندهنده توانمندیها و ظرفیتهای افراد دارای معلولیت است که میتوانند در بخشهای مختلف به کار گرفته شوند و استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.
وی ادامه داد: هدف ما ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای حضور همه افراد با هر سطح از توانایی در حوزه گردشگری است و گردشگری خوراک با توجه به غنای فرهنگی و عشایری استان، میتواند یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری در سطح کشور باشد.
رحمانی با تأکید بر ضرورت تداوم چنین برنامههایی گفت: امیدواریم این جشنواره بتواند زمینهساز توسعه فرهنگ گردشگری خوراک در استان باشد و همچنین از ظرفیتهای دیگر توانمندیهای معلولان عزیز در بخشهای مختلف گردشگری نیز استفاده شود.
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