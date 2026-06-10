به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیخ اسماعیل قرایی، ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره توانمندی‌های معلولان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار کرد: یکی از نکات مهم این رویداد، نظم و انضباط حاکم بر برگزاری آن بود که می‌تواند به‌عنوان یک شاخص مثبت برای سایر استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این جشنواره، با وجود تعداد محدود شرکت‌کنندگان نسبت به برخی استان‌ها، آنچه اهمیت داشت کیفیت برگزاری، چیدمان مناسب و حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌ها و اسپانسرها بود که خروجی آن یک رویداد منظم و اثرگذار شد.

مدیرعامل انجمن فرهنگی‌ورزشی گردشگری معلولان با اشاره به تجربه فعالیت در استان‌های مختلف ادامه داد: در برخی استان‌ها نیز برنامه‌های مشابهی برگزار شده، اما در این رویداد، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، استاندارد و سایر نهادهای استانی در سطح قابل توجهی مشاهده شد.

وی تصریح کرد: این سطح از همکاری میان دستگاه‌ها نشان می‌دهد ظرفیت انسجام اداری در استان وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها در اجرای برنامه‌های اجتماعی و ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

قرایی با تأکید بر اهمیت نگاه اجتماعی به جامعه معلولان گفت: مهم‌ترین دستاورد چنین رویدادهایی صرفاً رقابت یا دریافت جایزه نیست، بلکه ایجاد تغییر نگرش در جامعه نسبت به توانمندی‌های افراد دارای معلولیت است.

وی افزود: تجربه این جشنواره نشان داد که حضور فعال و انگیزه‌مند افراد و همکاری دستگاه‌ها می‌تواند فضایی متفاوت ایجاد کند؛ فضایی که در آن کار با انگیزه و باور انجام می‌شود و همین موضوع اثرگذاری برنامه را دوچندان می‌کند.