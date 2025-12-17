  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

شائینی: کشف ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در بیارجمند؛۵ توزیع کننده دستگیر شدند

شائینی: کشف ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در بیارجمند؛۵ توزیع کننده دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در بیارجمند خبر داد و گفت: در این راستا پنج توزیع کننده دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با تاکید به برخورد قانونی با سوداگران مرگ، اظهار داشت: در این راستا طرح‌های محله محور در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با هنجار شکن‌ها پاسخ داده می‌شود، افزود: یکی از این موارد مبارزه با مواد مخدر در مناطق مستعد و جرم خیز است.

فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای دقیق و حساب شده این طرح‌ها برای مقابله با مخلان نظم و امنیت خبر داد و گفت: این اقدامات امنیت و آرامش پایدار را برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

شائینی ضمن تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی بیارجمند، تصریح کرد: ماحصل اجرای این طرح منتهی به کشف ۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در بیارجمند شده است.

وی افزود: پنج توزیع کننده مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6692751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها