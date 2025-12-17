شائینی: کشف ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در بیارجمند؛۵ توزیع کننده دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با تاکید به برخورد قانونی با سوداگران مرگ، اظهار داشت: در این راستا طرح‌های محله محور در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با هنجار شکن‌ها پاسخ داده می‌شود، افزود: یکی از این موارد مبارزه با مواد مخدر در مناطق مستعد و جرم خیز است.

فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای دقیق و حساب شده این طرح‌ها برای مقابله با مخلان نظم و امنیت خبر داد و گفت: این اقدامات امنیت و آرامش پایدار را برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

شائینی ضمن تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی بیارجمند، تصریح کرد: ماحصل اجرای این طرح منتهی به کشف ۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در بیارجمند شده است.

وی افزود: پنج توزیع کننده مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.