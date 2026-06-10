به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در این مراسم گفت: این ۶۰ کارگاه با حمایت و مشارکت موثر بنیاد مستضعفان در ۶۰ مدرسه سمپاد مناطق محروم کشور راه اندازی شده به نحوی که بیش از ۴۰ درصد دانشآموزان این مدارس از دهکهای اول تا چهارم اقتصادی جامعه هستند.
یاوری افزود: اجرای این پروژه در راستای هدف اصلی سازمان استعدادهای درخشان، شکستن چرخه معیوب محرومیت در عرصه آموزش و ارتقا سطح کیفی نظام تعلیم و تربیت در مناطق مختلف کشور است.
وی گفت: این سازمان تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا بهرغم شرایط و مشکلات موجود، برنامههای تربیتی و آموزشی با قوت برگزار شود.
یاوری با اشاره به اهمیت تجهیز مدارس سمپاد به امکانات رایانهای،اظهار کرد: سایتهای رایانهای ابزار اصلی ارتباطی این سازمان به شمار میروند و تلاش میشود تمامی مدارس به این امکانات مجهز شوند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) گفت: بنیاد مستضعفان در این زمینه زحمات قابل توجهی کشیده ، البته پیش از این نیز نهادهای دیگری در این راستا تلاش کردهاند و بخش خصوصی نیز با مسئولیت اجتماعی خود به مجهز شدن مدارس کمک کرده است.
یاوری افزود: خانوادهها، مؤسسات و شرکتهای تأمینکننده از دهکهای اقتصادی یک تا چهار هستند و شمار دانشآموزان پذیرفتهشده از این دهکها پیوسته در حال افزایش است.
وی توضیح داد: بر اساس مصوبه هیات دولت، شهریه این دانشآموزان باید توسط دولت پرداخت شود و این موضوع افزایش قابل توجهی در بودجه سمپاد ایجاد میکند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بر لزوم توجه دانشآموزان و خانوادههایشان تاکید کرد و گفت: ورود به مدارس سمپاد تنها یکی از راههای موفقیت است.
یاوری افزود: هنوز مدارسی در مجموعه سمپاد هستند که فاقد سایت رایانهای مناسب می باشند و باید تلاش شود ۱۰۰ مدرسه دیگر نیز به این امکانات مجهز شوند.
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