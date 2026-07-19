۱۰۹ هزار نفر از خدمات آموزشی طرح «همیار سمپاد» استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تشریح نتایج اجرای طرح «همیار سمپاد» اظهار کرد: این طرح برآمده از الگوی تربیتی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است و بر این باور استوار است که دانش‌آموز سمپادی تنها برای موفقیت فردی و کسب افتخارات علمی تربیت نمی‌شود، بلکه باید دانش، مهارت و ظرفیت‌های خود را در خدمت حل مسائل جامعه و کمک به دیگران به کار گیرد.

وی افزود: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال‌های اخیر، در کنار مأموریت علمی و آموزشی خود، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به‌عنوان یکی از ارکان تربیت دانش‌آموزان دنبال کرده است و طرح «همیار سمپاد» نیز با همین رویکرد طراحی شده تا ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی مدارس استعدادهای درخشان در اختیار سایر مدارس و دانش‌آموزان کشور قرار گیرد.

مشارکت ۶۴ درصدی مدارس استعدادهای درخشان

یاوری با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: از مجموع ۷۵۰ مدرسه استعدادهای درخشان کشور، ۴۸۰ مدرسه با نرخ مشارکت ۶۴ درصدی در اجرای طرح حضور داشته‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده مدارس سمپاد از این رویکرد تربیتی است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، یک‌هزار و ۲۵۶ رویداد آموزشی، پژوهشی و تربیتی با مشارکت ۵ هزار و ۷۳ نفر از معلمان و کارکنان مدارس و ۱۴ هزار و ۹۲۰ دانش‌آموز برگزار شد. همچنین خدمات این طرح به ۲ هزار و ۵۳۷ مدرسه و مرکز آموزشی ارائه شد و در مجموع ۱۰۹ هزار و ۶۳۷ نفر از دانش‌آموزان، معلمان و مخاطبان آموزشی از آن بهره‌مند شدند.

۹ استان پیشرو در اجرای کامل طرح

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با قدردانی از همکاری استان‌ها اظهار کرد: استان‌های اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، شهرستان‌های تهران، قزوین، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، همدان و البرز با مشارکت همه مدارس استعدادهای درخشان خود، موفق به ثبت نرخ مشارکت ۱۰۰ درصدی شدند و به‌عنوان استان‌های پیشرو در اجرای این طرح شناخته می‌شوند.

گستره فعالیت‌ها؛ از آموزش المپیاد تا توانمندسازی مدارس

یاوری با اشاره به تنوع برنامه‌های اجراشده در قالب «همیار سمپاد» گفت: گزارش‌های دریافتی از استان‌ها نشان می‌دهد این طرح به بستری برای بروز ظرفیت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مدارس استعدادهای درخشان تبدیل شده است.

وی افزود: برگزاری کلاس‌های آمادگی المپیاد برای دانش‌آموزان مدارس کم‌برخوردار، توانمندسازی دبیران، راه‌اندازی کلینیک‌های آزمایشگاهی، آموزش مهارت‌های فناورانه، اجرای برنامه‌های ترویج علم، فعالیت‌های فرهنگی و مسئولیت اجتماعی، حمایت از مدارس مناطق محروم و اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی و تربیتی، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در چارچوب این طرح بوده است.

الگویی برای نخبگی مسئولانه

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در پایان تأکید کرد: در الگوی تربیتی سمپاد، نخبگی صرفاً به برخورداری از توانمندی علمی محدود نمی‌شود، بلکه زمانی معنا می‌یابد که دانش‌آموز بتواند از دانش، مهارت و خلاقیت خود برای کمک به دیگران و حل مسائل جامعه بهره بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه اجرای طرح «همیار سمپاد» نشان داد مدارس استعدادهای درخشان می‌توانند در کنار مأموریت اصلی خود در شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، به شبکه‌ای اثرگذار برای ارتقای کیفیت آموزشی، انتقال تجربه و گسترش فرصت‌های یادگیری در سراسر کشور تبدیل شوند و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان توسعه این رویکرد را در سال‌های آینده با جدیت دنبال خواهد کرد.