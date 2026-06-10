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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

کشف ۱۶۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل شهرستان میناب 

کشف ۱۶۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل شهرستان میناب 

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف سه عدد مشک ماری حاوی ۱۶۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر، اظهار داشت : مرزبانان شجاع پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله مشک‌های ماری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با رها کردن محموله های سوختی از محل متواری شدند.

فرمانده دریابانی میناب، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف سه عدد محفظه پلاستیکی موسوم به مشک ماری حاوی ۱۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که بنابر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰۸ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6856264

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