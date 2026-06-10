آنفلوانزا در البرز از مرز هشدار گذشت

شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بیماری‌های حاد تنفسی در استان، نسبت به افزایش موارد مثبت آنفلوانزا فراتر از آستانه هشدار هشدار داد و خودمراقبتی را مهم‌ترین ابزار کنترل این بیماری‌ها دانست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در ادامه اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری بالینی در هفته یازدهم سال جاری (منتهی به ۱۵ خرداد)، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های حاد تنفسی در مراجعین سرپایی و بستری استان البرز از میانگین کشوری فراتر رفته است.

وی افزود: درصد مراجعین بستری با علائم تنفسی در کشور ۷ درصد بوده، در حالی که این رقم در البرز به ۱۷ درصد رسیده است. در مراجعین سرپایی نیز میانگین کشوری ۵.۳ درصد در برابر ۸.۱ درصد البرز ثبت شده است.

صیادی با اشاره به نتایج نظام مراقبت آزمایشگاهی تصریح کرد: درصد موارد مثبت آنفلوانزا در البرز به ۱۳.۲ درصد رسیده که نه‌تنها از میانگین کشوری ۴.۹ درصد به‌طور قابل توجهی بالاتر است، بلکه از آستانه هشدار بالا که ۱۰ درصد تعیین شده نیز عبور کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر شرایط خاص استان، گفت: همزمانی این وضعیت با بازگشت زائران خانه خدا از حج تمتع نگرانی‌ها را دوچندان کرده است؛ چراکه در سال‌های گذشته بیماری‌هایی نظیر کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و آنفلوانزا در سرزمین حج گزارش شده و هشدارهای جهانی درباره ظهور و بازظهور عوامل تنفسی نوپدید همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ایجاد آمادگی لازم برای پیشگیری، مراقبت و کنترل طغیان‌های احتمالی بیماری‌های حاد تنفسی واگیر ضروری است.

۲۰ گام خودمراقبتی

صیادی با بیان اینکه افزایش سطح آگاهی عمومی مهم‌ترین اصل کنترل این بیماری‌هاست، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند. استفاده از ماسک در فضاهای بسته و پرازدحام، پرهیز از تماس نزدیک با بیماران، شستشوی مرتب دست‌ها، رعایت آداب تنفسی هنگام عطسه و سرفه، و خودداری از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک از جمله توصیه‌های مورد تأکید وی بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز همچنین از گروه‌های پرخطر خواست واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند و در صورت بروز علائم خطر از جمله تنگی نفس، تب بالا و ماندگار، ضعف شدید یا کاهش سطح هوشیاری، بدون تأخیر به پزشک مراجعه کنند.

صیادی در پایان تأکید کرد: شهروندان اطلاعات بهداشتی خود را تنها از کانال‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال کنند و از اخبار غیرموثق پرهیز نمایند.