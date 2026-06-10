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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

حجت‌الاسلام قمی: زبان در وصف شما مردم مبعوث شده قاصر است

حجت‌الاسلام قمی: زبان در وصف شما مردم مبعوث شده قاصر است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور ۱۰۰ شبه مردم در تجمعات نوشت: به حق که برگزیده و مبعوث شده‌اید و زبان برای وصف میدان‌داری اعجاب‌انگیز و آثار مادی و معنوی آن در این مدت قاصر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی به حضور ۱۰۰ شبه مردم کشور در تجمعات خیابانی اشاره کرد و نوشت: هم عصری با شما مردم، مایه مباهات خادمین و مسئولین کشور است. به حق که برگزیده و مبعوث شده اید؛ برای خونخواهی ولی خدا، دفاع از دین و وطن. زبان برای وصف میدان داری اعجاب انگیز و آثار مادی و معنوی آن در این ۱۰۰ شب قاصر است.

کد مطلب 6856278
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      2 1
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      خداوکیلی باید در مقابل ملت ولایتمدار و دین مدار ایران اسلامی سر تعظیم فرود آورد
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      2 2
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      بیش از ۱۰۰روز حضور در میادین و به دست گرفتن پرچم مقدس ایران اسلامی نشانه عشق به رهبر، وطن و ارزش‌های متعالی اسلامی است

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