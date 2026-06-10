به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی به حضور ۱۰۰ شبه مردم کشور در تجمعات خیابانی اشاره کرد و نوشت: هم عصری با شما مردم، مایه مباهات خادمین و مسئولین کشور است. به حق که برگزیده و مبعوث شده اید؛ برای خونخواهی ولی خدا، دفاع از دین و وطن. زبان برای وصف میدان داری اعجاب انگیز و آثار مادی و معنوی آن در این ۱۰۰ شب قاصر است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور ۱۰۰ شبه مردم در تجمعات نوشت: به حق که برگزیده و مبعوث شدهاید و زبان برای وصف میدانداری اعجابانگیز و آثار مادی و معنوی آن در این مدت قاصر است.
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