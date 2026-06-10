به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) صبح روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در ۴۱۸ شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود.

فرایند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درب‌های ورود به جلسه امتحان در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا همه دانش آموزان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

الف) نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و دانش آموزان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل شناسنامه و ارائه آن الزامی است.

ب) آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای دانش آموزان از وزارت آموزش و پرورش، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود پیگیری کنید.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون شما (اولویت‌های انتخابی برای پایه هفتم) (سهمیه ایثارگران و اولویت‌های انتخابی برای پایه دهم) وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ منحصراً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید، ضرورت دارد در روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بر اساس آدرس درج شده در جداول سنجش به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با دانش آموز رفتار خواهد شد:

-چنانچه نسبت به بندهای مربوط به جنس، معلولیت و شدت معلولیت معترض هستید. توجه: چنانچه درخصوص بند معلولیت و شدت معلولِیت، خواستار اعمال آن هستید، لازم است گواهی معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و آن را تحویل واحد رفع نقص کنید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

-چنانچه عکس روی کارت دانش آموز دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا عکس اشتباه است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و شناسنامه، مطابق مکان، ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.

-چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر دانش آموز بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود دانش آموز تکمیل شده، در نظر گرفته شده است. توجه: دانش آموزان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

ج) یادآوری‌های مهم‌

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌ و اصل شناسنامه الزامی است. توجه: دانش آموزانی که اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) آغاز می شود. لذا از ورود دانش آموزان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

هر دانش آموز برای پاسخگویی به پاسخنامه سوالات باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون، دفترچه سؤالات یا بخشی از دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با دانش آموزانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و ب

دانش آموزان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

از آوردن هرگونه وسایل اضافی غیر از ملزومات شرکت در آزمون خودداری کنید.

ضمنا همراه داشتن وسائل الکترونیکی هوشمند از قبیل ساعت، دستبند و ...؛ ماشین حساب و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه (حتی خاموش) در جلسه آزمون تخلف محسوب می شود.

با توجه به شخصی‌سازی شدن دفترچه‌های سؤال و پاسخنامه، امکان ثبت‌نام جدید و یا انتقال حوزه (میهمانی) در این آزمون‌ها وجود ندارد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست، حداکثر تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنید. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است و قوانین این بخش در مورد تمامی آزمون‌های سراسری از جمله آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی است. دانش آموزان باید با مطالعه این قوانین با آن آشنا شوند.

جدول شماره ۱ شامل شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون های سمپاد و نمونه دولتی سال ۱۴۰۵ و جدول شماره ۲ شامل آدرس محل رفع نقص آزمون های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش درج شده است.