به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم عباسی اظهار کرد: کارت شرکت در آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان، پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد از روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

وی افزود: آزمون‌های ورودی این مدارس صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه برگزار می‌شود و فرآیند آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.

رئیس اداره سمپاد آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: درهای حوزه‌های امتحانی نیز رأس ساعت ۷:۳۰ بسته می‌شود و داوطلبان باید پیش از این زمان در محل آزمون حضور داشته باشند.

عباسی از دانش‌آموزان خواست پس از دریافت کارت، مشخصات فردی، زمان برگزاری آزمون و نشانی حوزه امتحانی خود را به دقت بررسی کرده و دریافت کارت را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در صورت وجود هرگونه مغایرت، فرصت کافی برای پیگیری و رفع آن وجود داشته باشد.