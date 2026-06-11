به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم عباسی اظهار کرد: کارت شرکت در آزمونهای ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان، پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد از روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
وی افزود: آزمونهای ورودی این مدارس صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه برگزار میشود و فرآیند آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.
رئیس اداره سمپاد آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: درهای حوزههای امتحانی نیز رأس ساعت ۷:۳۰ بسته میشود و داوطلبان باید پیش از این زمان در محل آزمون حضور داشته باشند.
عباسی از دانشآموزان خواست پس از دریافت کارت، مشخصات فردی، زمان برگزاری آزمون و نشانی حوزه امتحانی خود را به دقت بررسی کرده و دریافت کارت را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در صورت وجود هرگونه مغایرت، فرصت کافی برای پیگیری و رفع آن وجود داشته باشد.
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